Dorota Szelągowska jest zakochana. Kim jest nowy partner prezenterki?

Od pewnego czasu pojawiają się doniesienia, że gwiazda TVN znalazła szczęście u boku nowego partnera. Niedawno "Życie na gorąco" informowało, że ich relacja weszła na wyższy poziom. "Jak udało nam się dowiedzieć, wprowadził się do niej zaledwie po kilku dniach związku i szybko podbił jej serce" - donosił tygodnik. Podobne podejrzenia ma również "Rewia". "Gwiazda ma już nowego partnera. Wiadomo tylko, że to ceniony producent telewizyjny,. Na dobre podbił jej serce. Ponoć nawet wprowadził się już do jej mieszkania" - czytamy.