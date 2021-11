Dorota Szelągowska miała wtedy tylko 7 lat. Zdradziła, co działo się z matką

- Masz matkę, która ci umiera na raka i nikt jej nie daje szansy na to, że wyzdrowieje. Kiedy ona miała radioterapię, to mi wypadały włosy garściami, nie jej. Porozmawiajmy o tym, co to 7-letnie dziecko musiało wtedy czuć. Bałam się jej wejść na kolana, bo ktoś mi powiedział, że z niej wyjdzie rak i mnie uszczypnie - opowiadała w programie "Miasto kobiet".