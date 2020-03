Dorota Szelągowska śmieje się z klientów Castoramy. Też ma wiaderko

Castorama otworzyła sklep we Włocławku. Ludzie, którzy go odwiedzili, dostawali w prezencie wiaderko. Wielu wyniosło po kilka. Dorota Szelągowska śmieje się z ich zachowania.

Dorota Szelągowska jest uwielbianą przez widzów TVN prowadzącą programów wnętrzarskich. Odkąd w 2014 r. jej pierwszy program "Dorota was urządzi" zadebiutował na antenie stacji TVN Style, gwiazda ma pełne ręce roboty. Od tamtej pory prowadziła wiele autorskich projektów w telewizji, były to m.in.: "Polowanie na mieszkanie", "Domowe rewolucje", "Dorota inspiruje" oraz "Tu jest pięknie".

To, co fani w niej kochają, to otwartość i empatia. Tym razem jednak Szelągowska wykazała się odrobiną złośliwości.