Dorota Szelągowska uderza w bierność rządu. "Ludzie nie śpią i są na skraju załamania"

- Zapiep..., robimy kanapki, ja robiłam dziś jakąś potrawkę. W nocy robimy herbatę i kawę. Przyjeżdżają do nas służby się stołować, bo też zapiep... i są głodni - stwierdziła. - Słuchajcie, to nie może tak być, że cała pomoc opiera się na tym, że my za to płacimy z własnych kieszeni. My już nie jesteśmy wydajni, ludzie nie mają już kasy, nie mają jak przechowywać gości. Mam nadzieję, że w końcu tej kraj coś zrobi! - dodała rozgniewana.