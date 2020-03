Dorota Szelągowska wystawiła się na licytację

Dorota Szelągowska postanowiła wesprzeć akcję charytatywną. W tym celu wystawiła na licytację… samą siebie.

Dorota Szelągowska jest uwielbianą przez widzów TVN prowadzącą programów wnętrzarskich. Odkąd w 2014 r. jej pierwszy program "Dorota was urządzi" zadebiutował na antenie stacji TVN Style, gwiazda ma pełne ręce roboty. Od tamtej pory prowadziła wiele autorskich projektów w telewizji, były to m.in.: "Polowanie na mieszkanie", "Domowe rewolucje", "Dorota inspiruje" oraz "Tu jest pięknie". To, co fani w niej kochają, to otwartość i empatia.

Teraz Szelągowska po raz kolejny udowodniła, że potrafi zadbać o innych. Zaangażowała się w akcję charytatywną, której celem ma być pomoc małemu Kacprowi. 1,5-roczny chłopiec cierpi na rdzeniowy zanik mięśni. To choroba, która prowadzi do powolnej, stopniowej śmierci dotkniętych nią dzieci. Dla Kacpra jest jednak cień szansy – to bardzo droga terapia genowa dostępna w USA. Koszt takiej terapii to 9 mln zł.

Internauci zainicjowali akcję charytatywną. Trwają nie tylko zbiórki pieniędzy, lecz także licytacje przeróżnych przedmiotów i usług.

Do akcji włączyła się także Dorota Szelągowska, która zaoferowała 45-minutową konsultację on-line. "Podziel się bolączkami twojego mieszkania, zapytaj jak można rozwiązać konkretny problem, jakie dobrać dodatki, co zmienić, co ulepszyć. Dużo uśmiechu i dobrej energii zupełnie gratis" – czytamy w opisie aukcji.