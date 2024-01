Dorota Szelągowska zabrała głos ws. stanu zdrowia Katarzyny Grocholi: "Jest po ciężkich dwóch operacjach"

Wiadomości o poważnym stanie zdrowia pisarki wywołały poruszenie wśród jej fanów i szerzej - w opinii publicznej. Grochola sama, zarówno na Instagramie, jak i w wywiadach, nie umniejszała powagi swojego stanu zdrowia. Jednak jej podejście do procesu leczenia i rekonwalescencji było pełne optymizmu i lekkości, co zaskoczyło wielu obserwatorów. Wielu z nich podziwiało jej siłę i determinację, a także jej zdolność do utrzymania pozytywnego nastawienia mimo poważnej choroby.