Dorota Szelęgowska miała rewelacyjną nianię. Zdecydowała, żeby się z nią rozstać

- Taki jest powód, że jak masz cudowną, fantastyczną nianię, a taką miałam, to naprawdę możesz wracać z pracy późno, bo wiesz, że twoje dziecko jest w najlepszych rękach. Natomiast w tej chwili doceniam te rytuały, kiedy rano wstajemy, ja przyrządzam mojej córce śniadanie. [...] Potem jedziemy na hulajnodze do przedszkola, potem o którejś ją odbieram, idziemy na lody, idziemy do parku. Wszystko się zmieniło. Teraz ona mi opowiada, co wydarzyło się w przedszkolu, a nie najcudowniejszej niani - tłumaczyła prezenterka w rozmowie z Plejadą.