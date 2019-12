Dorota Zawadzka komentuje polską politykę. Internauci nie byli zadowoleni

Dorota Zawadzka postanowiła zabrać głos w sprawie obecnej polskiej sceny politycznej. Jej opinia nie przypadła jednak internautom do gustu.

"No, kochana pani marszałek, radości i zdróweczka. I wzajemnie, wzajemnie. Może kawka w jakiejś przerwie? Szybko procedujecie i głosujecie, to czas będzie. Tak, tak, z radością szybciutko przerwę zarządzę" - czytamy.

“Ależ to obrzydliwy i głupi wpis. Mimo to życzę Pani pięknych Świąt Bożego Narodzenia. Jezus urodził się wszak dla wszystkich ludzi”.

"Jako psycholog uczę, by dbać o swoje granice. By dbać o siebie. Nie namawiam do zachowań 'bo wypada'. Nie nakłaniam do hipokryzji. To lepsze dla zdrowia psychicznego. Szukam przyczyn i rozwiązań, ale nie zalecam leczenia objawowego" - tłumaczyła Zawadzka.