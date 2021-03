Pokazała piękny prezent. On ciągle o niej pamięta

Ale to nie koniec, bo znacznie ciekawsza rzecz pojawiła się w jej InstaStory. Woźniak-Starak opublikowała zdjęcie, na którym mogliśmy zobaczyć uroczą wiązankę i zaadresowaną do niej kartę.

Jednak najważniejsze nie jest co, ale od kogo. Dziennikarka dostała bowiem kwiaty od Krzysztofa Tereja. Był on przyjacielem i wspólnikiem jej męża Piotra Woźniaka-Staraka.

- "Bogowie" to nasza pierwsza autorska fabuła, produkcyjny Mount Everest. Z perspektywy czasu myślę, że ten ogromny skok jakościowy to również zasługa naszej nieświadomości tego, na co się tak naprawdę porywamy, tak typowej dla młodych idealistów. Od tamtego momentu [...] z małej rodzinnej trzy- czy czteroosobowej firmy zaczęliśmy budować Watchout Studio. To już nie był start-up, lecz coraz bardziej dojrzały biznes, z coraz większymi budżetami i odpowiedzialnością za ludzi, pomysły i pieniądze - przyznał Terej w wywiadzie udzielonym z okazji śmierci przyjaciela.