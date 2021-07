Dostali od rządu ponad 1,5 mln. Wiemy, co robili w trakcie pandemii

Pandemia, a mówiąc ściślej, kolejne lockdowny spowodowały mocne tąpnięcie w każdej gałęzi gospodarki. Dotkliwe skutki izolacji odczuli artyści – z dnia na dzień stracili możliwość pracy, a co za tym idzie, zarobkowania. Duża część przeniosła swoją działalność do sieci, ci, którym się to nie udało radzili sobie podejmując się innych prac.