Dowbor bezlitośnie wyśmiał żonę. Odpowiedziała pięknym za nadobne

Joanna Koroniewska przyznała niedawno, że nie wspomina najlepiej czasów, gdy pracowała na planie "M jak miłość". Choć rola w popularnej telenoweli zapewniła jej sławę i rozpoznawalność, aktorka nie tęskni za tym intensywnym czasem w swojej karierze. Dziś najważniejszą rolą jest dla niej rola mamy i jak podkreślała w rozmowie z serwisem Jastrząb Post, nie zamierza wrócić do serialu TVP, choć od czasu do czasu wciąż dostaje takie propozycje. Występy żony w "M jak miłość" z uśmiechem na ustach wspominał za to niedawno Maciej Dowbor, który na swoim instagramowym profilu przypomniał sceny z udziałem Joanny Koroniewskiej.