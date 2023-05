Dr. Martens Pop Up Store w Gdańsku

Pod koniec kwietnia marka Dr. Martens otworzyła swój kolejny Pop Up Store, tym razem przy gdańskim centrum handlowym Forum Gdańsk. Ten kultowy brand cyklicznie organizuje swoje tymczasowe butiki i tym samym pojawia się w różnych miastach w Polsce. Na klientów czekać będzie najnowsza letnia kolekcja butów, ale nie zabraknie również ikonicznych klasyków. Akcji towarzyszyć będą liczne darmowe wydarzenia i atrakcje, w tym personalizacja butów czy koncerty młodych artystów. Pop Up w Gdańsku będzie dostępny do 4 lipca br.