"Dracula" w Operze Narodowej. Zjawiskowy balet z muzyką z łańcuckiego zamku [RECENZJA]

"Dracula" w choreografii Pastora to zjawiskowy spektakl o miłości, która żyje nawet po śmierci. Gdy żona Drakuli (Ryota Kitai/Marco Esposito) – Elizabeth (Chinara Alizade) dostaje fałszywą wiadomość o jego śmierci, zabija się. Dumny biskup odmawia pochówku, a wtedy zrozpaczony Drakula przebija go rapierem i zrywa ze swojej szyi krzyż. Dostaje się w szpony zła i zamienia się w zniszczonego życiem starca. Wyjeżdża do Londynu. Tam odbywa się scena balu z muzyką Wojciecha Kilara z "Trędowatej". To jedna z najpiękniejszych scen przedstawienia, muzyce napisanej do filmu kręconego w łańcuckim zamku nadaje nowe wyjątkowo piękne barwy. W całym przedstawieniu znalazło się kilka utworów tego wybitnego polskiego kompozytora, m.in. motywy z "Ziemi obiecanej", wspomnianej wcześniej "Trędowatej" czy "Zazdrości i medycyny", fragmenty "Kościelca 1909" i V Symfonii "Adwentowej".