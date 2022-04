Dracz jako samozwańczy dyktator, czyli o wolności w teatrze Jandy [RECENZJA]

Sztuka tylko z pozoru wydaje się prosta. Kilku współlokatorów w różnym wieku (właścicielka kamienicy, studentka psychologii, doświadczony dziennikarz i Pan Hoho – mało istotny protokolant w trybunale zajmujący się kwestiami ksiąg wieczystych) mieszka w kamienicy i spotyka się podczas wspólnych posiłków w salonie. W pomieszczeniu, w którym znajduje się jedyne w budynku lustro. To niczym zwierciadło w jednej z bajek, służy Panu Hoho do wyzwalania swoich niedemokratycznych zapędów, nienawiści i pogardy do ludzi, w końcu do wyzwalania w sobie ambicji dokonania autorytarnych zmian.