Dramat gwiazdy Harry'ego Pottera. Wszyscy to widzieli. Nagle stracił przytomność

By uczcić tę podniosłą dla niego datę, Felton zdecydował się przyjąć zaproszenie do udziału w pokazowym meczu Pucharu Rydera, rozgrywanego co dwa lata między drużynami zawodników reprezentujących USA oraz Europę. Przeniesiony z 2020 roku turniej odbywa się po raz 43., tym razem na polu Whistling Straits w Sheboygan w stanie Wisconsin.