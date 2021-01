Dramat Macieja Dowbora i Joanny Koroniewskiej. To była zła inwestycja

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu. Poznali się na planie "M jak miłość" i od tego czasu są nierozłączni. Zarówno on, jak i ona chętnie pokazują fanom swoje życie prywatne i zawodowe, mając przy tym sporo dystansu do siebie.