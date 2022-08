Dramatyczna sytuacja aktorki. Są nowe informacje o policyjnym śledztwie

Anne Heche, aktorka takich filmów jak "Donnie Brasco", "Koszmar minionego lata", spowodowała wypadek w piątek, 5 sierpnia. Wjechała swoim autem w dom kobiety, praktycznie w całości go niszcząc. Właścicielka twierdzi, że straciła cały dobytek. Bliscy Heche krótko po wypadku mówili CNN: - Anne jest na oddziale intensywnej terapii i ma szczęście, że żyje. Ma poważne oparzenia i czeka ją długa rekonwalescencja. Jej zespół i rodzina wciąż próbują przeanalizować, co doprowadziło do katastrofy.