Dramatyczne wyznanie Laury Prepon. Aktorka "Orange is the New Black" przerwała drugą ciążę

Laura Prepon to 40-letnia aktorka, którą widzowie kojarzą przede wszystkim z serialu "Orange is the New Black" oraz filmu "Dziewczyny z pociągu" w reżyserii Tate Taylor. Aktorka hitu Netfliksa promuje teraz swoją książkę poświęconą macierzyństwu zatytułowaną "You & I As Mothers".