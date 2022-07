Drożyzna dobija Nataszę Urbańską. Czarno widzi przyszłość

Wydaje się, że czas po ostatnim covidowym lockdownie był bardzo udany dla Nataszy Urbańskiej. W 2021 r. wydała nową ambitną płytę m.in. z kompozycjami Seweryna Krajewskiego. Potraktowała ją jako artystyczne odbicie po słynnym "Rolowaniu". Utwór ten, napisany w stylu ponglish (łączenie języka polskiego z angielskim), szybko zyskał miano kultowego ze względu na zawarty w nim "atomowy ładunek żenady", jak pisali słuchacze. Natasza przypłaciła to depresją. Dalej uważa, że ten numer był "sztosem". Ostatni album "Rajd 44" to inna bajka. Czuć wszechstronną dojrzałość - i w tekstach, i aranżacji, i wokalu. To był reset w karierze Urbańskiej, za którym poszło zwycięstwo w telewizyjnym show TVN "Mask Singer". Artystka wróciła do popkulturalnej ekstraklasy.