Duet z Dodą? Blanka nie wahała się ani chwili

Blanka zaś nie spoczywa na laurach - zafundowała swoim słuchaczom nowy letni przebój. "Boys Like Toys" ma duży potencjał na to, by powielić sukces poprzedniego singla piosenkarki. Blanka, mając to na uwadze, mocno promuje nową piosenkę i zapowiada, że intensywnie pracuje nad debiutancką płytą.