Duński książę Christian ma dopiero 17 lat. Już przedstawił swoją sympatię babci

Obecnie w Danii od 51 lat panuje królowa Małgorzata II, której syn książę Fryderyk przymierza się do objęcia tronu. To właśnie on reprezentował ich rodzinę wraz z żoną Marią podczas niedawnej koronacji króla Karola III. Jednak ostatnio w centrum zainteresowania znalazł się 17-letni książę Christian, który za kilka miesięcy osiągnie pełnoletniość. Zagraniczna prasa huczy od plotek.