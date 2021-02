Dustin Diamond nie żyje. Gwiazda "Byle do dzwonka" miała 44 lata

Dustin Diamond, który w serialu "Byle do dzwonka" z końcówki lat 80. wcielał się w rolę Screecha, zmarł w poniedziałek, 1 lutego. Informację o śmierci aktora przekazał jego menadżer, Roger Paul. Gwiazda miała 44 lata.

Dustin Diamond nie żyje. Aktor miał 44 lata

Roger Paul przekazał portalowi TMZ.com, że aktor zmarł w poniedziałek rano. Jego stan znacznie się pogorszył w ubiegłym tygodniu. Odłączono go od respiratora i zapewniono mu najlepszą opiekę. U boku 44-latka w chwili śmierci była jego partnerka. Zagraniczne media donoszą, że Dustin Diamond nie cierpiał.

Aktor był hospitalizowany na początku stycznia. Gwiazda "Byle do dzwonka" odczuwała niepokój i ból w obrębie całego ciała. Wkrótce okazało się, że to rak, który dał przeżuty do płuc.