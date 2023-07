Dwa filmy z muzyką Bartosza Chajdeckiego na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

Nominowany za muzykę do serialu "Czas honoru" do nagrody International Film Music Critics Association - IFMCA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Muzyki Filmowej). Laureat nagrody Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku za muzykę do "Kruk. Szepty słychać po zmroku". Zdobywca Grand Prix Komeda za muzykę do filmu "Mistrz" oraz nominowany do nagrody World Soundtrack Public Choice Award za ten film.