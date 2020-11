Dwie legendy na jednym zdjęciu. Queen żegna Maradonę

Diego Maradona zapisał się na kartach historii jako wyjątkowo utalentowany piłkarz i gwiazda futbolu. Jego popisy na murawie przeszły do kanonu tego sportu. Na żywo z zapartym tchem śledziło je miliony kibiców, a dziś nagrania służą niejednokrotnie jako przykład wirtuozerii i brawury w grze w piłkę nożną.

Fanów Maradona miał w różnorodnych kręgach sięgających szczytów w polityce, kulturze czy rozrywce. On sam żył jak gwiazda rocka, tak jak brawurowo szedł przez murawę, tak brawurowo szedł przez życie i czerpał z niego dosłownie pełnymi garściami – zachwycając, szokując i nie dając o sobie zapomnieć. Spotkanie z nim zapadało na długo w pamięć największym gwiazdom i najbardziej uznanym artystom.

Muzykom Queen w ostatnim czasie nie brakuje okazji do podobnych wspomnień. Dopiero co upamiętniali 29. Rocznicę śmierci Freddiego Mercury’ego, dziś żegnają zmarłą 25 listopada legendę futbolu. Fani zaś mają okazję zobaczyć niepowtarzalne fotografie z ich zbiorów. To niewątpliwie wspaniała pamiątka.