Dyskografia: Poznaj najbardziej przebojową grę imprezową

Gry imprezowe to coraz popularniejszy sposób urozmaicenia domówki czy rodzinnego spotkania. To już nie tylko Jenga i Twister — do wyboru mamy gry słowne, mnóstwo rodzajów kalamburów i całkiem sporo pozycji dla miłośników czarnego humoru. A co powiedzielibyście na grę muzyczną? Dyskografia to najnowsza gra imprezowa wydawnictwa Lucky Duck Games, która łączy piękne ilustracje, różnorodną muzykę i dynamiczną zabawę.