Dziecięca gwiazda świątecznego hitu. Jak wygląda po latach Cindy z "Grincha"?

Momsen karierę zaczęła robić... jako dwulatka. Rodzice zapisali ją do agencji modelek. - Moje całe życie, byłam w szkole i od razu z niej się zwalniałam. Nie miałam przyjaciół. Cały czas pracowałam i nie miałam prawdziwego życia - komentowała gorzko. W wieku 7 lat zagrała w "Grinchu", co zdecydowanie było przepustką do zrobienia filmowej kariery. Charakterystyczną dziewczynkę chciano zatrudniać do innych produkcji.