"Dziecko" Avril Lavigne ma już 20 lat. Wokalistka upamiętniła tę rocznicę filmowym powrotem do przeszłości

Z okazji wydania tej bestsellerowej płyty (sześciokrotna platyna w USA) Avril Lavigne odwiedziła ostatnio to samo miejsce w Nowym Jorku, w którym dwie dekady temu miała sesję na okładkę "Let Go". Ubrana na czarno weszła na przejście dla pieszych, pozując ze skrzyżowanymi ramionami. Tak, jak kiedyś. Tę sentymentalną wycieczkę opatrzyła komentarzem: "20 lat później...".