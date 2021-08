Dzięki Messiemu jest o nich głośno na całym świecie. "Byliśmy pewni, że to żart".

No pewnie. To wielkie wyróżnienie. Świetnie jest dostawać takie dowody, że nasz utwór "zaszedł" bardzo wysoko: znany jest daleko poza granicami Polski i w pewnym sensie stał się ponadczasowy. A dzięki temu, co się stało - nabrał takiego znaczenia jeszcze bardziej. Przecież to wydarzenie: przejście Messiego z Barcelony do innego klubu, zapisze się w historii sportu. A nasz utwór będzie się z nim wiązał.