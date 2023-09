Dzieli scenę z Krzan. Kubicka szczerze o gwieździe TVP

"Rytmy Dwójki" to kolejny muzyczny show TVP, w którym zobaczymy dobrze znane twarze telewizji publicznej, m.in. Edytę Górniak, Marka Piekarczyka czy duet Tomson-Baron. Format poprowadzą Iza Krzan ("Koło Fortuny" czy "Pytanie na śniadanie") i Sandra Kubicka ("Love me or leave me. Kochaj albo rzuć").