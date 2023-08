Dziennikarka i polityk. Ekspertka komentuje, co dalej z karierami Bosackich

To najgłośniejsza obyczajowo-polityczna afera ostatnich dni: polityk Marcin Bosacki rozstał się z żoną, Katarzyną. Choć to ich prywatne sprawy, z powodu dużej rozpoznawalności obojga małżonków temat natychmiast trafił do szerokiego obiegu. On jest znaczącym politykiem Koalicji Obywatelskiej, dziś - senatorem, dawniej - polskim ambasadorem w Kanadzie. Ona - przez lata prowadziła własny program w stacji TVN, jesienią miała znów wrócić na antenę po kilkuletniej przerwie. O tym, dlaczego o tej sprawie jest tak głośno i jakie są jej polityczne i obyczajowe konteksty, opowiada Wirtualnej Polsce prof. Magdalena Mateja, medioznawczyni z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.