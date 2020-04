Dziennikarka TVP długo starała się o dziecko. Pomodliła się do Jana Pawła II

Magdalena Wolińska-Riedi dała się poznać szerszej publiczności kilka lat temu, kiedy została korespondentką Telewizji Polskiej w Watykanie. Jest jedyną w historii dziennikarką, która posiadała paszport Państwa Watykańskiego i w dowolnej chwili przekraczała granicę między Rzymem a Watykanem. Dało jej to możliwość, by przemycić do relacji własną perspektywę z wewnątrz.