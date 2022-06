Dziennikarka wzięła ślub z ukochaną. Gorzko komentuje obietnicę Tuska

Agata Kowalska jakiś czas temu wzięła ślub ze swoją wieloletnią partnerką, Emilią Barabasz. Panie pobrały się w Berlinie. Po powrocie do Polski zderzyły się z biurokracją. Urząd stanu cywilnego odmówił bowiem wpisania ślubu zawartego w Berlinie do polskich akt. Odwołały się wprawdzie do sądu administracyjnego, ale sąd orzekł, że wojewoda miał prawo odmówić wpisania aktu ich małżeństwa do rejestru.