Dziennikarz miał dość. Uderzył w Meghan i Harry’ego

Choć wydaje się, że taka wizyta jest świetną okazją, by Harry i Meghan odwiedzili przy okazji Wielką Brytanię, to jednak para nie zdecydowała się na ten krok. To bardzo nie spodobało się zachodnim mediom. W porannym wydaniu australijskiego programu "Today", emitowanym na kanale Nine Network, pojawił się Russel Myers, specjalista od royalsów. Mężczyzna uznał decyzję księcia Harry’ego i jego małżonki za "niedorzeczną".