Dziurska motywuje fanów. "A co ty masz innego na głowie niż siłownia?"

Katarzyna Dziurska jest jedną z tych gwiazd, które najpierw zaistniały w sieci, a dopiero później w telewizji. Największą popularność zdobyła dzięki udziałowi w 8. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". W parze z Tomaszem Barańskim dotarła aż do finału, w którym ostatecznie zajęła 2. miejsce. Rok później wystąpiła w "Dance Dance Dance" w TVP2. Tym razem na scenie partnerował jej narzeczony Emilian Gankowski. Skończyli na 3. stopniu podium.