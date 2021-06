ECHO rozpala "Ogień". Zespół zapowiada debiutancką płytę

Do utworu powstał teledysk, który oddaje duszną, napiętą atmosferę piosenki, z bardzo zmysłowymi zdjęciami Pawła Pilipienko. Możecie go obejrzeć powyżej. "Ogień" to trzeci po "Zawołaj" i "Deja vu" singiel zapowiadający debiutancki album zespołu, którego premiera planowana jest na jesień.