Ed Sheeran pokazał swoją żonę. Wiedzieliście, że jest taka piękna?

Ed Sheeran nagrał klip do piosenki “Put It All on Me”, w którym wystąpiła także jego żona Cherry Seaborn.

Ed Sheeran (Getty Images)

Klip do “Put It All on Me” to krótkie migawki z różnymi parami z całego świata wraz z notkami na temat ich relacji. Widzimy parę dwa tygodnie po ślubie, małżeństwo z kilkudziesięcioletnim stażem, dwie kobiety, które wzięły ślub, gdy to tylko stało się legalne w ich kraju - piękne obrazy miłości. Wśród nich prosty i uroczy w tej prostocie "obrazek" z Edem i jego żoną Cherry.

Widzimy parę w ich londyńskim domu, wygłupiają się, przytulają i całują.

Ed i Cherry wzięli ślub w 2019 roku i należą do tych znanych par, którym udało się ukryć przed ciekawskimi ten cudowny dzień.

Przyszły piosenkarz i jego przyszła żona poznali się w szkole, gdy mieli 11 lat. Jednak pozostali tylko przyjaciółmi. Dopiero, gdy spotkali się drugi raz, a Sheeran był już milionerem, okazało się, że pałają do siebie uczuciem. Zobaczcie wideoklip!