Wiadomość przyszła nagle. Cały muzyczny świat w szoku. Eddie Van Halen nie żyje. Słowa jedynego syna wyciskają łzy

65-letni Eddie Van Halen zmarł we wtorek 6 października w szpitalu św. Jana w Santa Monica (Kalifornia). Muzyk zmarł po trwającej ponad dekadę walce z rakiem krtani. W minionych latach co jakiś czas trafiał do szpitala, ale jego stan drastycznie się pogorszył w ciągu ostatnich 72 godzin.