Edward Hulewicz żałuje, że nie założył rodziny

50 lat temu Edward Hulewicz porzucił zespół Kanon Rytm, by rozpocząć karierę solową. Jego największy przebój "Za zdrowie pań" śpiewała cała Polska. Puszczano go na wszystkich dancingach i weselach. Dziś ten przebój śpiewa Zenek Martyniuk.

Choć Hulewicz miał świetny głos, charyzmę i do tego był przystojny, nie zrobił wielkiej kariery. Wszystko dlatego, że został zaszufladkowany jako artysta "biesiadny". Niedawno przyznał, że mocno go to uwierało, bo on sam chciał zostać rockmanem.