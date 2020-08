Edward Miszczak i Anna Cieślak na wakacjach. Ich miłość cały czas kwitnie

Przez długi czas nikt nie wiedział, co dzieje się w życiu prywatnym Anny Cieślak, czy Edwarda Miszczaka. Do tej pory para oboje nie prowokowali skandali i wiedli raczej spokojne życie. Dzieli ich 26 lat różnicy, ale wbrew temu, co mówią złośliwi, Anna Cieślak straciła głowę dla starszego partnera. W sieci pojawiają się doniesienia, jakoby już niedługo planowali powiedzieć sobie sakramentalne "tak".