Edward Miszczak i Anna Cieślak pobiorą się? To byłby ślub roku

"Wygląda na to, że nie jest to przelotny romans, lecz związek, który finał może znaleźć na ślubnym kobiercu. Nasz informator z TVN utrzymuje, że nie jest wykluczone, że ta ceremonia odbędzie się w niedalekiej przyszłości, bowiem para jest zaawansowana w ustaleniach, jak będzie wyglądać ich ślub i kogo na niego zaproszą. Zwłaszcza osoba jednego ze świadków wydaje się być przesądzona" - mówiła osoba z otoczenia pary.

"Edward Miszczak żywi do niej dużą sympatię od lat, zaś odkąd on stracił żonę, a ona męża w tragicznym wypadku, zadzierzgnęła się między nimi przyjaźń. To może być ślub roku - również z uwagi na to, kto ma odegrać jedną z najbardziej odpowiedzialnych ról podczas ceremonii" - zdradził informator tygodnika.