Edyta Golec pokazała syna maturzystę. Jak dwie krople wody

"Dzisiaj nasze 'szkraby', czyli Maja (córka Pawła) i Bartek (syn Łukasza), zdają maturę. Choć my nasz egzamin dojrzałości zdawaliśmy już jakiś czas temu, do dziś pamiętamy, że kosztowało nas to sporo stresu, nieprzespanych nocy i solidny ścisk żołądka" - czytamy na profilu zespołu na Instagramie.