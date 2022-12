Edyta Górniak gorzko o Polakach. Czego boi się w te święta?

Chociaż przez dużą część roku Edyta Górniak korzysta z uroków egzotycznych plaż i luksusowych kurortów, to twierdzi, że jej miejscem na świecie jest dom w Zakopanem. To tam spędzi nadchodzące święta. Wyjawiła, co jej się nie podoba w podejściu Polaków do tego wyjątkowego czasu.