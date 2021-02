Jednak są razem? Zostali przyłapani w Zakopanem

Edyta Górniak należy do grona najbardziej utalentowanych gwiazd w polskim show-biznesie. Co do tego nikt chyba nie ma najmniejszych wątpliwości. Trudno jednak nie zauważyć, że choć może pochwalić się niebywałym zawodowym sukcesem, w sprawach sercowych wielokrotnie ponosiła porażki. Odkąd trzy lata temu rozstała się z Mateuszem Zalewskim, w jej sercu zapanowała pustka. Choć jakiś czas temu plotkowano o jej romansie z instruktorem jazdy Dawidem Zawadzkim , ponoć nic z tego nie wyszło. Ponoć. Bo jak się okazuje, nie wszystko stracone.

Z relacji Plotka wynika, że nauczyciel z programu "My Way" widywany jest na Podhalu, gdzie od niedawna mieszka Górniak.

- W ostatni weekend Dawid z ogromnym bukietem róż przyjechał aż z Poznania do Edyty na Podhale. Chodzili razem po Zakopanem, potem było ognisko i pyszne pierogi z karczmy. Dawid zaprosił też Edytę na kulig, a potem ona zabrała go do swoich przyjaciół górali. Świetnie się razem bawili, bardzo się lubią i utrzymują ze sobą cały czas kontakt od zakończenia programu "My Way". Dawid uwielbia Edytę i jest wprost oczarowany jej wrażliwością, urodą i kobiecością. Ona zaś uważa go za swojego dobrego przyjaciela. Tą dyskrecją właśnie ujął Edytę. I tym, że nie wykorzystuje znajomości z nią - zdradził znajomy wokalistki.