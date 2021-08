Edyta Górniak krytycznie o swoim występie ku czci Krawczyka. "To była walka"

31 maja w opolskim amfiteatrze odbył się transmitowany przez TVP1 koncert "Jak przeżyć wszystko jeszcze raz – The Best of Krzysztof Krawczyk", wspominający zmarłego 5 kwietnia artystę. Edyta Górniak zaśpiewała na nim "Trudno tak". Na sam koniec piosenki wzruszona do łez gwiazda zwróciła się do Ewy Krawczyk z ciepłymi słowami wsparcia. Po jej występie wiele pisało się o wpadce, którą zaliczyła – w pewnym momencie zapomniała słów piosenki i nagle… zaczęła śpiewać po angielsku.