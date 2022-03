Edyta Górniak namawia wszystkich do modlitwy. "Cuda się zdarzają, mam na to dowody"

Po wybuchu wojny w Ukrainie Telewizja Polska we współpracy z Caritas zorganizowała koncert "Solidarni z Ukrainą". Jedną z gwiazd była tam Edyta Górniak. W trakcie koncertu zbierano pieniądze na pomoc ofiarom wojny, a Górniak przy okazji namawiała wszystkich, by się modlili. - Siła ciemności doszła do głosu mocno i jesteśmy za to bardzo odpowiedzialni – mówiła po zejściu ze sceny.