Edyta Górniak ostro o show-biznesie. "Bardzo dużo złodziei i narkotyków"

- Z duszą na ramieniu oddaję dziecko w ręce show-biznesu, bo to są mocne pazury. Chciałabym wierzyć, że będzie mu w miarę ok, bo będąc moim dzieckiem, wie, co to jest hejt, wie, jak to smakuje. Widział to na skórze mamy, jak pracę się przenosi do domu, jak to wpływa na zdrowie, na atmosferę życia - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".