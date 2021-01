Pokazała prawdę o urlopie w Tajlandii. Przyjaciółka ją przyłapała

2020 r. wokalistka rozpoczęła od urlopu z przyjaciółką. Panie za cel postawiły sobie Tajlandię. Wyjazd diwy od samego początku wzbudzał emocje, gdyż Edyta Górniak rozpoczęła wyprawę od pokazania zdjęcia z luksusowego samolotu. Kilka dni wcześniej apelowała do swoich fanów na Instagramie o większą troskę w sprawach zmian klimatu.

- Edi, jak tam twoja forma przed Białymstokiem? - zapytała przyjaciółka. - Aha, a co Jola zrobi z sukienkami? - dodała, widząc Edytę ze smakołykiem w dłoni.

- Poszerzy. A to już jedziemy do Białegostoku? - odparła Górniak z pełnymi ustami.

Po powrocie do Polski wcale nie musiała przejmować się dodatkowymi kilogramami. Wręcz przeciwnie – Górniak wyraźnie schudła, co nie do końca jej pasowało.