Edyta Górniak poznała dziewczynę syna. Kibicuje ich miłości

Edyta Górniak należy do mam, które mocno kibicują swoim dzieciom, zwłaszcza jeśli chodzi o rozwijanie swoich pasji. Dlatego też nie miała problemu z tym, kiedy Allan interesował się wojskowością. Z jeszcze większym zapałem jednak zachęca go, by realizował się w muzyce. Syn artystki marzy bowiem o tym, żeby zostać raperem.