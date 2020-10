Szpak nazwał Górniak "Edzią". I się zaczęło

Wielogodzinne nagrania emitowanej obecnie edycji muzycznego talent show "The Voice of Poland" stały się areną walk o najlepszych uczestników programu. Ale pomiędzy jurorami również dochodzi do spięć. Zwłaszcza przed kolejnymi występami. To właśnie wtedy Urszula Dudziak, Michał Szpak, Edyta Górniak oraz Tomson i Baron z Afromental opowiadają skrywane dotąd historie i dogryzają sobie.