Edyta Górniak ujawniła, że jej syn otarł się o poważną chorobę. Co się stało?

18-letni Allan Krupa to jedyny syn Edyty Górniak i Dariusza Krupy. Niedawno okazało się, że chłopak, podobnie jak jego mama, także wiąże swoją przyszłość z muzyką. Choć Allan jest absolwentem liceum wojskowego, od jakiegoś czasu próbuje swoich sił za konsolą DJ-a. Wiosną ubiegłego roku opublikował swój pierwszy singiel, a niedługo potem ostro wziął się do pracy i to nie tylko w studiu nagraniowym, ale i na siłowni.